В Крыму пострадавшим от подтопления выплатили свыше 3,5 миллиона рублей

1 Июль 2020 2020-07-01T12:48:24+03:00

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В пригороде столицы региона сильный дождь затопил домовладения местных жителей.

- Пострадавшим от подтопления 58 жителям Первомайского сельского поселения Симферопольского района выплачено более 3,5 миллиона рублей, - сообщила заместитель Председателя Совета министров РК – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

Денежные средства, которые нашли в резервном фонде Совета министров Республики Крым, был направлены в региональный Минтруда. Финансы были предназначены «на непредвиденные расходы для оказания разовой материальной помощи гражданам, которые пострадали в результате выпадения осадков 19 и 23 июня от подтопления низменных участков придомовых территорий, частных домовладений и многоквартирных домов, расположенных на территории Первомайского сельского поселения Симферопольского района».

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ИСТОЧНИК KP.RU