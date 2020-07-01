Европейские политики прилетели в Крым, чтобы понаблюдать за голосованием по поправкам в Конституцию РФ

1 Июль 2020 2020-07-01T13:07:40+03:00

В состав делегации входят депутаты Европарламента из Франции и политики из Болгарии, Германии и Швеции

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В Крым за наблюдением голосования по поправкам в Конституцию РФ прибыла группа европейских политиков.

Как сообщили в пресс-службе Мининформа РК, в состав делегации входят депутаты Европарламента из Франции и политики из Болгарии, Германии и Швеции.

Францию представляет пять депутатов Виржини Жорон, Эрве Ив Мари Клод Жувен, Жан-Лин Лакапель и Филипп Оливье и Тьерри Мариани, уже в седьмой раз прилетающий в Крым. Из Германии прибыли депутат парламента Берлина Гуннар Линдеманн, Болгарию - вице-председатель партии «Альтернатива Болгарского Возрождения» Любомира Ганчева, экс-член ЦИК Болгарии Мартин Райчев Райков. Из Швеции - журналист и экс-депутат парламента скандинавской страны Эрик Альмквист.

Иностранных гостей встретили в аэропорту Симферополя вечером 30 июля. Делегация планирует в День всенародного голосования посетить избирательные участки в Ялте и Симферополе с тем, чтобы ознакомиться с процессом волеизъявления крымчан.

ИСТОЧНИК KP.RU