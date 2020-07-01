В Крыму 1 июля утвержден новый тариф на водоотведение
В Республике Крым 1 июля утвержден новый тариф на услуги водоотведения (канализации) для рядовых жителей.
И так, тарифы на услуги водоотведения для населения в филиалах (населенных пунктах) ресурсоснабжающих компаний выглядят таким образом:
Алуштинский - 31,55 (руб. с НДС);
Бахчисарай - 31,55 (руб. с НДС);
пгт Научный - 15,03 (руб. с НДС);
Белогорский - 31,55 (руб. с НДС);
Джанкойский - 31,55 (руб. с НДС);
Евпаторийский - 31,55 (руб. с НДС);
Керченский - 31,55 (руб. с НДС);
Красноперекопский - 31,55 (руб. с НДС);
пгт Раздольное - 24,25 (руб. с НДС);
Ленинский - 31,55 (руб. с НДС);
Сакский - 31,55 (руб. с НДС);
Симферопольский - 18,32 (руб. с НДС);
Судакский - 31,55 (руб. с НДС);
Феодосийский - 31,55 (руб. с НДС).
Напоминаем, что тарифы на электроэнергию и природный газ для населения Республики Крым в этом году оставили на прежнем уровне.
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ИСТОЧНИК KP.RU