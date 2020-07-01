В Крыму 1 июля утвержден новый тариф на водоотведение

1 Июль 2020 2020-07-01T13:39:46+03:00

Госкомитет по ценам и тарифам РК опубликовал соответствующие постановление

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В Республике Крым 1 июля утвержден новый тариф на услуги водоотведения (канализации) для рядовых жителей.

И так, тарифы на услуги водоотведения для населения в филиалах (населенных пунктах) ресурсоснабжающих компаний выглядят таким образом:

Алуштинский - 31,55 (руб. с НДС);

Бахчисарай - 31,55 (руб. с НДС);

пгт Научный - 15,03 (руб. с НДС);

Белогорский - 31,55 (руб. с НДС);

Джанкойский - 31,55 (руб. с НДС);

Евпаторийский - 31,55 (руб. с НДС);

Керченский - 31,55 (руб. с НДС);

Красноперекопский - 31,55 (руб. с НДС);

пгт Раздольное - 24,25 (руб. с НДС);

Ленинский - 31,55 (руб. с НДС);

Сакский - 31,55 (руб. с НДС);

Симферопольский - 18,32 (руб. с НДС);

Судакский - 31,55 (руб. с НДС);

Феодосийский - 31,55 (руб. с НДС).

Напоминаем, что тарифы на электроэнергию и природный газ для населения Республики Крым в этом году оставили на прежнем уровне.

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ИСТОЧНИК KP.RU