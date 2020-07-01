2020-07-01T15:38:49+03:00
Общество

Экс-глава администрации Симферополя идет на выборы в Госсовет Крыма

Судьба Натальи Маленко решится 13 сентября 2020 года
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Наталья Маленко заменит в Госсовете Диониса Алексанова. Фото: Наталья Маленко/FB, Дионис Алексанов/FBНаталья Маленко заменит в Госсовете Диониса Алексанова. Фото: Наталья Маленко/FB, Дионис Алексанов/FB
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По информации крымского избиркома Наталья Маленко, экс-глава администрации Симферополя, станет участником довыборов в Госсовет Республики Крым.

Выборы назначены на 13 сентября этого года.

61-летняя крымчанка стала кандидатом по Гвардейскому избирательному округу №19 Симферопольского района. Место в парламенте освободилось, потому что прежний региональный депутат Дионис Александров возглавил администрацию Симферопольского района.

Наталья Маленко почти три года по ноябрь 2018-ого была первым заместителем председателя Госсовета РК. Затем она попробовала себя в роли градоначальника, став главой администрации Симферополя. Но в сентябре 2019 года сложила полномочия, отказавшись участвовать в конкурсе по определению нового главы столицы региона.

И вот, политик запланировала очередной виток в своей карьере.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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