На набережной Ялты пройдет «Город мастеров»

1 Июль 2020 2020-07-01T16:19:16+03:00

Ярмарка пройдет с 3 по 13 июля

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Власти Ялты запланировали ярмарку «Город мастеров» в которой примут участие представители двух десятков российских городов.

Как сообщает пресс-служба администрации Ялты мероприятие будет проходить с 3 по 13 июля.

Главная цель «Города мастеров» - это продвижение культурных и социальных инициатив.

Жители и гости города-курорта смогут оценить мастерство местных кулинаров, поучаствовать в мастер-классах по гончарному делу, резьбе по дереву, скульптуре и художественному творчеству.

Мероприятие приурочено к Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля.

Но не всем пришлись по душе ярмарочные павильоны: пользователи соцсетей назвали их деревянным чуланами, портящими внешний вид набережной.

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ИСТОЧНИК KP.RU