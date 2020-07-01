На набережной Ялты пройдет «Город мастеров»
Власти Ялты запланировали ярмарку «Город мастеров» в которой примут участие представители двух десятков российских городов.
Как сообщает пресс-служба администрации Ялты мероприятие будет проходить с 3 по 13 июля.
Главная цель «Города мастеров» - это продвижение культурных и социальных инициатив.
Жители и гости города-курорта смогут оценить мастерство местных кулинаров, поучаствовать в мастер-классах по гончарному делу, резьбе по дереву, скульптуре и художественному творчеству.
Мероприятие приурочено к Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля.
Но не всем пришлись по душе ярмарочные павильоны: пользователи соцсетей назвали их деревянным чуланами, портящими внешний вид набережной.
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ИСТОЧНИК KP.RU