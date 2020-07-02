Погода в Крыму на 2 июля: дожди и тепло до +33

2 Июль 2020 2020-07-02T08:59:51+03:00

В Ялте днем до +32°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

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2 июля в Крыму будет тепло и сыро.

- В Симферополе переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 30-32°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: малооблачно. Во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Ветер днем западный 5-10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем 27-29°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Кратковременный дождь, при грозах шквалистое усиление ветра до 20 м/с. Температура воздуха + 30-32°.

В Керчи переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северный 3-8 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха + 31-33°.

Температура морской воды в Феодосии 23°, Алуште 23°, Ялте 23°, в Севастополе 24°, Евпатории 25° и Черноморском 24°.

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ИСТОЧНИК KP.RU