2020-07-02T10:26:09+03:00
Общество

Пьянящий аромат: На Южном берегу Крыма раскрыла бутоны магнолия

Чудесное растение украшает Никитский сад [фото]
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Цветок красив и пахуч. Фото: Николай НосковЦветок красив и пахуч. Фото: Николай Носков
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В Крыму - пик цветения магнолии, которой особенно много в Ботаническом саде.

- В июле распускаются огромные, белые, словно фарфоровые, цветы, достигающие 30 сантиметров в диаметре, - сообщили в пресс-службе Никитского ботанического сада.

Цветущая магнолия источает восхитительный леденцово-сладкий пьянящий аромат с цитрусовыми нотками. Есть на что посмотреть, есть что и понюхать!

На магнолии очень много бутонов, поэтому полюбоваться цветами можно будет и в сентябре. Фото: Николай Носков

На магнолии очень много бутонов, поэтому полюбоваться цветами можно будет и в сентябре. Фото: Николай Носков

Распустившийся бутон радует своей красотой всего пару дней.

Такая красота живет всего 2-3 дня. Фото: Николай Носков

Такая красота живет всего 2-3 дня. Фото: Николай Носков

Короткий срок жизни одного цветка компенсируется общей продолжительностью цветения: последние бутон «выстреливает» ранней осенью - в середине сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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