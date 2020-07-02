Пьянящий аромат: На Южном берегу Крыма раскрыла бутоны магнолия
В Крыму - пик цветения магнолии, которой особенно много в Ботаническом саде.
- В июле распускаются огромные, белые, словно фарфоровые, цветы, достигающие 30 сантиметров в диаметре, - сообщили в пресс-службе Никитского ботанического сада.
Цветущая магнолия источает восхитительный леденцово-сладкий пьянящий аромат с цитрусовыми нотками. Есть на что посмотреть, есть что и понюхать!
На магнолии очень много бутонов, поэтому полюбоваться цветами можно будет и в сентябре. Фото: Николай Носков
Распустившийся бутон радует своей красотой всего пару дней.
Такая красота живет всего 2-3 дня. Фото: Николай Носков
Короткий срок жизни одного цветка компенсируется общей продолжительностью цветения: последние бутон «выстреливает» ранней осенью - в середине сентября.
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ИСТОЧНИК KP.RU