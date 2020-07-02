«Новые туристы» выбирают в Крыму виллы по 200 тысяч рублей

2 Июль 2020 2020-07-02T10:16:05+03:00

Полуостров открывают для себя те, кто раньше ездил на Мальдивы и Карибы

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В Крым поехал «новый турист», который раньше отдыхал за границей. Такие туристы выбирают виллы в исторических памятниках в Ялте, Алупке и Мисхоре , бронируют коттеджи и дома со средним чеком 200 тысяч рублей на период до 15 дней и элитные апартаменты со среднем чеком 138 тысяч рублей до 9 ночей.

Сервис бронирования Tvil.ru по итогам первого летнего месяца выявил особенности туристов, отдыхающих в Крыму в этом году.

- Отдых в Крыму часто выбирает так называемый «новый турист», который раньше отдыхал за границей, - отмечает, директор по развитию и коммуникациям сервиса Оксана Шустикова. - Туристы нередко сравнивают, в целом, Крым с Черногорией, а, в частности, Оленевку с «русскими Мальдивами», Поповку с Карибами, благодаря наличию пляжей с белым песком.

Такой «новый турист» может заново открыть Крымский полуостров и показать всем остальным путешественникам, что виндсерфинг, сапсерфинг, красивые пляжи для инстаграмных фото, катание на машинах с открытым торсом в Крыму не хуже, чем за границей.

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ИСТОЧНИК KP.RU