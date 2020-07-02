Крымчанка без материнских прав потратила полмиллиона маткапитала

2 Июль 2020 2020-07-02T12:02:40+03:00

Деньги от государства женщина получила на ремонт квартиры

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Крымчанку обязали вернуть около полумиллиона рублей из-за траты материнского капитала на собственные нужды.

На улучшение жилищных условий 29-летняя жительница Нижнегорского района получила маткапитал в размере 433 тысяч рублей. Но до ремонта дело не дошло – деньги женщина потратила на себя.

Помимо этого сертификат на маткапитал местная жительница получила, не имея родительских прав, сообщили в пресс-службе Прокуратуры по РК.

Служители Фемиды с материалами дела ознакомились и принудили женщину вернуть деньги.

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ИСТОЧНИК KP.RU