2020-07-02T12:02:40+03:00
Происшествия

Крымчанка без материнских прав потратила полмиллиона маткапитала

Деньги от государства женщина получила на ремонт квартиры
Анастасия ГОНЧАРОВА
Поделиться:
Вместо ремонта женщина потратила маткапитал на собственные нужды.Вместо ремонта женщина потратила маткапитал на собственные нужды.Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Крымчанку обязали вернуть около полумиллиона рублей из-за траты материнского капитала на собственные нужды.

На улучшение жилищных условий 29-летняя жительница Нижнегорского района получила маткапитал в размере 433 тысяч рублей. Но до ремонта дело не дошло – деньги женщина потратила на себя.

Помимо этого сертификат на маткапитал местная жительница получила, не имея родительских прав, сообщили в пресс-службе Прокуратуры по РК.

Служители Фемиды с материалами дела ознакомились и принудили женщину вернуть деньги.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Крымчанка без материнских прав потратила полмиллиона маткапитала
По морю между Севастополем и Ялтой начала ходить «Комета»
«Новые туристы» выбирают в Крыму виллы по 200 тысяч рублей
Пьянящий аромат: На Южном берегу Крыма раскрыла бутоны магнолия
Руководство АО «Старокрымский» три года не выплачивало налог
Погода в Крыму на 2 июля: дожди и тепло до +33
На набережной Ялты пройдет «Город мастеров»
Экс-глава администрации Симферополя идет на выборы в Госсовет Крыма
В Крыму 1 июля утвержден новый тариф на водоотведение
В Крыму уничтожили 78 бомб и снарядов
Европейские политики прилетели в Крым, чтобы понаблюдать за голосованием по поправкам в Конституцию РФ
В Крыму пострадавшим от подтопления выплатили свыше 3,5 миллиона рублей
В Крыму стало больше «диких» туристов
За сутки в Крыму скончался один зараженный коронавирусом
По поправкам к Конституции РФ проголосовали больше 1 миллиона крымчан
В Крыму с 1 июля заработают аквапарки и спа-комплексы
Погода в Крыму на 1 июля: дождь и тепло до +34