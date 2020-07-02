2020-07-02T12:50:25+03:00
Общество

В Симферополе до конца дня будут идти сильные ливни и грозы

Жителям и гостям столицы напомнили о правилах поведения во время шторма
Анастасия ГОНЧАРОВА
Поделиться:
Жителям и гостям города напомнили, что в такую погоду возрастает риск возникновения ЧП.Жителям и гостям города напомнили, что в такую погоду возрастает риск возникновения ЧП.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Изменить размер текста:

В крымской столице объявили штормовое предупреждение. Симферопольцам до конца дня стоит ждать сильных ливней, грозы, града и порывов ветра до 25 метров в секунду.

Жителям и гостям города напомнили, что в такую погоду возрастает риск возникновения ЧП: обрыв линий электропередач и связи, обрушение слабо укрепленных и ветхих рекламных конструкций.

В МЧС по РК советуют отложить прогулки по городу, лесу и походы в горы. Будучи в помещении, лучше держаться подальше от окон и выключить электроприборы.

Водителям при непогоде советуют остановиться на обочине и переждать бурю.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителя Крыма посадят на 5 лет за кражу 40 литров домашнего вина
Крымчан предупредили о возможном повышении уровня воды в реках
В Симферополе и Севастополе 3 июля частично отключат электричество
Керченского чиновника осудят за передачу непригодных квартир сиротам
На плотине под Симферополем нашли утопленника
Более 90% крымчан проголосовало за внесение изменений в Конституцию РФ
В Симферополе до конца дня будут идти сильные ливни и грозы
Крымчанка без материнских прав потратила полмиллиона маткапитала
По морю между Севастополем и Ялтой начала ходить «Комета»
«Новые туристы» выбирают в Крыму виллы по 200 тысяч рублей
Пьянящий аромат: На Южном берегу Крыма раскрыла бутоны магнолия
Руководство АО «Старокрымский» три года не выплачивало налог
Погода в Крыму на 2 июля: дожди и тепло до +33
На набережной Ялты пройдет «Город мастеров»
Экс-глава администрации Симферополя идет на выборы в Госсовет Крыма
В Крыму 1 июля утвержден новый тариф на водоотведение
В Крыму уничтожили 78 бомб и снарядов
Европейские политики прилетели в Крым, чтобы понаблюдать за голосованием по поправкам в Конституцию РФ
В Крыму пострадавшим от подтопления выплатили свыше 3,5 миллиона рублей
В Крыму стало больше «диких» туристов
За сутки в Крыму скончался один зараженный коронавирусом
По поправкам к Конституции РФ проголосовали больше 1 миллиона крымчан
В Крыму с 1 июля заработают аквапарки и спа-комплексы
Погода в Крыму на 1 июля: дождь и тепло до +34