В Симферополе до конца дня будут идти сильные ливни и грозы

2 Июль 2020 2020-07-02T12:50:25+03:00

Жителям и гостям города напомнили, что в такую погоду возрастает риск возникновения ЧП. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жителям и гостям столицы напомнили о правилах поведения во время шторма

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В крымской столице объявили штормовое предупреждение. Симферопольцам до конца дня стоит ждать сильных ливней, грозы, града и порывов ветра до 25 метров в секунду.

Жителям и гостям города напомнили, что в такую погоду возрастает риск возникновения ЧП: обрыв линий электропередач и связи, обрушение слабо укрепленных и ветхих рекламных конструкций.

В МЧС по РК советуют отложить прогулки по городу, лесу и походы в горы. Будучи в помещении, лучше держаться подальше от окон и выключить электроприборы.

Водителям при непогоде советуют остановиться на обочине и переждать бурю.

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ИСТОЧНИК KP.RU