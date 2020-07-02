В Симферополе до конца дня будут идти сильные ливни и грозы
В крымской столице объявили штормовое предупреждение. Симферопольцам до конца дня стоит ждать сильных ливней, грозы, града и порывов ветра до 25 метров в секунду.
Жителям и гостям города напомнили, что в такую погоду возрастает риск возникновения ЧП: обрыв линий электропередач и связи, обрушение слабо укрепленных и ветхих рекламных конструкций.
В МЧС по РК советуют отложить прогулки по городу, лесу и походы в горы. Будучи в помещении, лучше держаться подальше от окон и выключить электроприборы.
Водителям при непогоде советуют остановиться на обочине и переждать бурю.
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ИСТОЧНИК KP.RU