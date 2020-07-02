Более 90% крымчан проголосовало за внесение изменений в Конституцию РФ
За поправки в Конституцию в РФ проголосовало более 90% крымчан, сообщил на итоговом брифинге глава Избирательной комиссии РК Михаил Малышев.
В голосовании по поправкам приняло участие свыше 1 миллиона 200 тысяч жителей полуострова, что в процентном соотношении составило 81,75%. В графе «против» галочку поставило 9,08% крымчан. Самым активным избирательным районом стал Черноморский.
Крым на четвертом месте после Чечни, Тувы и Дагестана по степени поддержки поправок в Конституцию. Всего за поправки голосовало 77,92% россиян, против - 21,27%. Количество проголосовавших - 64,99%.
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ИСТОЧНИК KP.RU