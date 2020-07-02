На плотине под Симферополем нашли утопленника
Трагедия разыгралась в микрорайоне Фонтаны
Причина смерти пока неизвестна, картина происшествия станет ясной после судебной экспертизы.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Симферопольском районе 1 июля утонул мужчина, сообщили в пресс-службе МЧС по РК.
Трагедия произошла на плотине микрорайона Фонтаны. Причина смерти пока неизвестна, картина происшествия станет ясной после судебной экспертизы.
В ведомстве отмечают, что с начала года произошло 14 ЧП на воде. Это в два раза меньше, чем в прошлом году. В 12 из них имеются погибшие.
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ИСТОЧНИК KP.RU