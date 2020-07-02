Керченского чиновника осудят за передачу непригодных квартир сиротам

2 Июль 2020 2020-07-02T15:37:00+03:00

Сиротам передали квартиры, в которых невозможно было жить. Фото: пресс-служба Следкома РК.

Против директора фирмы, где покупали квартиры, также возбудили уголовное дело

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Керченского чиновника ждет суд за халатность. Зимой 2019 года экс-начальник управления ЖКХ администрации Керчи купил 25 квартир для сирот. Но документацию жилья он не проверил, как и не проверял соответствие квартир санитарно-гигиеническим требованиям и нормам пожарной безопасности.

Как сообщили в пресс-службе Следкома по РК, в итоге сиротам передали квартиры, в которых невозможно было жить. Неблагоустроенная жилплощадь покупалась у фирмы «Технопласт» за 39 миллионов рублей.

Материалы уголовного дела передали в суд. Чиновнику грозит штраф в особо крупных размерах и лишение права заниматься определенные должности сроком до 3 лет.

Уголовное дело против директора компании «Технопласт» по факту сбыта товара, не отвечающего требованиям безопасности, и мошенничестве в особо крупном размере продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU