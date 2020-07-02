Крымчан предупредили о возможном повышении уровня воды в реках

2 Июль 2020 2020-07-02T16:42:13+03:00

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В Крыму из-за непогоды может подняться уровень воды на 0,5-1,5 метра, сообщили в пресс-службе МЧС по РК. Повышения стоит ждать во второй половине 2 и первой половине 3 июля.

В ведомстве рекомендуют воздержаться от поездок на личной машине, а если паводок застал в дороге, стоит соблюдать правила ПДД и объезжать стороной низины и мосты.

Крымчанам также советуют отложить прогулки в лес и горы. Владельцам частных домов необходимо проверить чистоту дренажных систем. При малейшей угрозе подтопления все ценные вещи лучше спрятать в непромокаемые пакеты и создать запас еды и воды на 2-3 дня.

Перед выходом из дому лучше отключить электричество и газ, плотно закрыть двери и окна. После снижения уровня воды, если жилище все-таки подтопило, сперва проветрите помещения.

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ИСТОЧНИК KP.RU