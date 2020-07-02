В Симферополе и Севастополе 3 июля частично отключат электричество
На полуострове приводят в порядок электросети
Свет пропадет в дневное время.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Изменить размер текста:
3 июля, в пятницу отдельные районы Симферополя и Севастополя останутся без света.
Перебои с подачей энергии возникнут из-за ремонтных работ
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Набережная 60-летия СССР, 77, 79, 83, 85, 83а;
ул. Семашко, 13/6, 15, 17
СЕВАСТОПОЛЬ с 7.30 до 16.00
ул. Гоголя 35-А,35-Б,35-Д,37-А,41-47(нечет);
ул. Степаненко 4.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU