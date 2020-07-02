В Симферополе и Севастополе 3 июля частично отключат электричество

2 Июль 2020 2020-07-02T16:31:25+03:00

Свет пропадет в дневное время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На полуострове приводят в порядок электросети

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3 июля, в пятницу отдельные районы Симферополя и Севастополя останутся без света.

Перебои с подачей энергии возникнут из-за ремонтных работ

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Набережная 60-летия СССР, 77, 79, 83, 85, 83а;

ул. Семашко, 13/6, 15, 17

СЕВАСТОПОЛЬ с 7.30 до 16.00

ул. Гоголя 35-А,35-Б,35-Д,37-А,41-47(нечет);

ул. Степаненко 4.

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ИСТОЧНИК KP.RU