Жителя Крыма посадят на 5 лет за кражу 40 литров домашнего вина

2 Июль 2020 2020-07-02T17:12:15+03:00

В полицию обратилась пенсионерка с рассказом о том, что из подвала пропало 40 литров домашнего вина. Фото: Анастасия ЖУКОВА

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За кражу домашнего вина из подвала пенсионерки крымчанину грозит пять лет тюрьмы, сообщает Крымское информационное агентство.

В полицию Ленинского района обратилась пожилая женщина с рассказом о том, что из подвала пропало 40 литров домашнего вина. Сумма ущерба составила свыше 10 тысяч рублей.

В ходе расследования задержали ранее судимого 35-летнего местного жителя. Вину свою подозреваемый признал и рассказал, как в вечер кражи пьянствовал у своего знакомого и как похитил 4 десятилитровых бутыля из подвала, когда алкоголь закончился.

Мужчина уточнил, что вино распивал со знакомой, но сообщать ей, откуда оно взялось, не стал.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по факту кражи. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU