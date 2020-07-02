Депутату из Евпатории и его помощнице грозит 7 лет тюрьмы за вымогательство

2 Июль 2020 2020-07-02T18:05:09+03:00

Сумму за оказание ложных услуг женщина и депутат планировали разделить меж собой. Фото: скриншот из видео / Следком по РК

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Уголовное дело по факту вымогательства против депутата Евпаторийского горсовета и его помощницы завершили, сообщили в пресс-службе Следкома РК.

В декабре 2019 года депутат перед лицом публики в адрес коммерческой фирмы по благоустройству местных пляжей высказал претензии. Видеозапись выступления попала в интернет.

Спустя месяц помощница депутата связалась с предпринимателем и предложила за определенную плату убрать все сведения об этом инциденте. Цена сделки составила один миллион рублей.

При встрече с предпринимателем мошенник заверил, что более к его деятельности иметь претензий не будет

Уголовное дело закрыли и направили суд для вынесения приговора. Депутату и его помощнице грозит до семи лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU