Депутату из Евпатории и его помощнице грозит 7 лет тюрьмы за вымогательство
Уголовное дело по факту вымогательства против депутата Евпаторийского горсовета и его помощницы завершили, сообщили в пресс-службе Следкома РК.
В декабре 2019 года депутат перед лицом публики в адрес коммерческой фирмы по благоустройству местных пляжей высказал претензии. Видеозапись выступления попала в интернет.
Спустя месяц помощница депутата связалась с предпринимателем и предложила за определенную плату убрать все сведения об этом инциденте. Цена сделки составила один миллион рублей.
При встрече с предпринимателем мошенник заверил, что более к его деятельности иметь претензий не будет
Уголовное дело закрыли и направили суд для вынесения приговора. Депутату и его помощнице грозит до семи лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU