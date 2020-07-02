В Крыму подвели итоги конкурса фотографий «Семейный альбом»

2 Июль 2020 2020-07-02T18:48:50+03:00

Финалистами стали авторы 64 работ, из которых было отобрано 9 лучших в трёх номинациях

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Министерство образования Крыма и межрегиональная общественная организация «Русское Единство» подвели итоги конкурса фотографий «Семейный альбом».

Как сообщили в пресс-службе «Русского Единства», 8 июля, в День семьи, любви и верности, в Гагаринском парке Симферополя состоится выставка работ победителей.

Все победители отмечены памятными призами и подарками от организаторов.

В номинации «Молодая семья» I место заняла чета Барковских из села Вольное Джанкойского района. II место досталось семье Шостак из пгт. Красногвардейское. III место - семье Тепаевых из села Пруды Советского района.

В номинации «День Победы» I место заняла семья Ивановых из села Лучистое. II место досталось семье Крежевских из села Дачное, а III место – семье Сумцовых из Алушты.

В номинации «Связь поколений» победила семья Босанец из Джанкоя. Второе место отдали семье Давыдовых из Судака, а третье место – семье Покомеда из Феодосии.

Приз зрительских симпатий получили: семья Иванютиных, Феодосия и семья Земляковых, Алушта.

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ИСТОЧНИК KP.RU