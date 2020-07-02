После дождей Красная пещера и водопад Су-Учхан снова ожили

2 Июль 2020 2020-07-02T19:47:31+03:00

Несмотря на проливные дожди, руководство уверяет, что прогулка по пещере абсолютно безопасна. Фото: Александр КОЦ

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После пандемии для посещения открылась Красная пещера, сообщает ForPost. Несмотря на проливные дожди, руководство уверяет, что прогулка по пещере абсолютно безопасна. Трудности могли возникнуть лишь у групп, отправляющихся на экстрим-тур, но из-за правил Роспотребнадзора такие туры пока не запускали.

Сейчас проводятся экскурсии в оборудованной 500-метровой части пещеры. Администрация туристического объекта напоминает гостям иметь с собой теплые вещи и медицинские маски, а также соблюдать социальную дистанцию.

С 1 июля поменялась цена билета: взрослый сейчас стоит 600 рублей, детский – 300.

Приятным бонусом к экскурсии может стать оживший водопад Су-Учхан, возле которого в жаркие летние дни практикуются водные процедуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU