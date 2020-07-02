2020-07-02T19:49:21+03:00
Общество

Жителей Крыма с украинскими паспортами будут штрафовать за поездки на Украину

За пересечение госграницы по украинскому паспорту грозит штраф до 5 тысяч рублей
Анастасия ГОНЧАРОВА
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За попытку выезда по украинскому паспорту теперь крымчанам грозит штраф.За попытку выезда по украинскому паспорту теперь крымчанам грозит штраф.Фото: Анастасия ЖУКОВА
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За попытку выезда по украинскому паспорту крымчанам грозит штраф, сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ по РК.

Пересечение границы России по паспорту иного государства будет караться штрафом от 2 до 5 тысяч рублей и отказом переезде госграницы.

Сотрудники Погрануправления отметили, что россияне, имеющие еще одно гражданство, являются гражданами РФ и потому границу могут пересекать исключительно по российскому документу. Исключение из правил – граждане Республики Таджикистан.

Эти объяснения очень важны для крымчан, поскольку после 2014 года у многих из них оказалось два документа – российский и украинский паспорта. Из-за чего в последнее время участились случаи въезда и выезда по украинским паспортам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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