Дочери Айзы Анохиной поставили страшный диагноз – 4 стадия рака
Маленькой дочери звезды российского шоубиза диагностировали последнюю стадию рака, сообщает КП-Ставрополь. Нужна дорогостоящая операция.
Болезнь врачи обнаружили не сразу – поначалу посчитали, что у малютки Айзы Анохиной ОРВИ. Но женщине показалось, что болезнь ребенка протекает странно, потому настояла на УЗИ.
Снимок подтвердил опасения матери – на надпочечнике малышки было уплотнение размером 5-6 сантиметров. Провели операцию по удалению опухоли, но заболевание не ушло.
На плановом обследовании врачи нашли метастазы в большеберцовой кости и костях свода черепа. Лечение предложили в Израиле, но у родителей таких денег нет.
Айза Анохина обратилась ко всем неравнодушным с просьбой помочь вылечить девочку. Деньги можно перечислить на следующие счета: Сбербанк — 4276260023408593 (Югрина Евгения Николаевна, координатор БФ, EVGENIIA IUGRINA). PayPal — eyugrina@bk.ru. Билайн — 89679082688.
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ИСТОЧНИК KP.RU