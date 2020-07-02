2020-07-02T20:37:12+03:00
Общество

Дочери Айзы Анохиной поставили страшный диагноз – 4 стадия рака

Сначала врачи посчитали, что ребенок болеет обычным ОРВИ
Анастасия ГОНЧАРОВА
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У Алины Исраиловой последняя, четвертая стадия рака Фото: СОЦСЕТИУ Алины Исраиловой последняя, четвертая стадия рака Фото: СОЦСЕТИ
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Маленькой дочери звезды российского шоубиза диагностировали последнюю стадию рака, сообщает КП-Ставрополь. Нужна дорогостоящая операция.

Болезнь врачи обнаружили не сразу – поначалу посчитали, что у малютки Айзы Анохиной ОРВИ. Но женщине показалось, что болезнь ребенка протекает странно, потому настояла на УЗИ.

Снимок подтвердил опасения матери – на надпочечнике малышки было уплотнение размером 5-6 сантиметров. Провели операцию по удалению опухоли, но заболевание не ушло.

На плановом обследовании врачи нашли метастазы в большеберцовой кости и костях свода черепа. Лечение предложили в Израиле, но у родителей таких денег нет.

Айза Анохина обратилась ко всем неравнодушным с просьбой помочь вылечить девочку. Деньги можно перечислить на следующие счета: Сбербанк — 4276260023408593 (Югрина Евгения Николаевна, координатор БФ, EVGENIIA IUGRINA). PayPal — eyugrina@bk.ru. Билайн — 89679082688.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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