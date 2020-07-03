2020-07-03T06:36:43+03:00
Общество

Погода в Крыму на 3 июля: дожди и тепло до +34

На полуострове возможны грозы
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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В Симферополе переменная облачность.В Симферополе переменная облачность.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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3 июля, в пятницу на Крымском полуострове традиционный летний день.

- В Симферополе переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 32-34°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: малооблачно. Ветер днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 29-31°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный до 115-20 м/с. Температура воздуха днем 30-32°.

В Керчи переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный до 11 м/с. Температура воздуха 32-34°.

Температура морской воды в Феодосии 24°, Алуште 23°, Ялте 25°, в Севастополе 25°, Евпатории 25° и Черноморском 25°.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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