Погода в Крыму на 3 июля: дожди и тепло до +34
3 июля, в пятницу на Крымском полуострове традиционный летний день.
- В Симферополе переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 32-34°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: малооблачно. Ветер днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 29-31°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный до 115-20 м/с. Температура воздуха днем 30-32°.
В Керчи переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный до 11 м/с. Температура воздуха 32-34°.
Температура морской воды в Феодосии 24°, Алуште 23°, Ялте 25°, в Севастополе 25°, Евпатории 25° и Черноморском 25°.
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ИСТОЧНИК KP.RU