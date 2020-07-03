2020-07-03T10:13:42+03:00
Туризм

Почти 600 отелей и пансионатов Крыма заявили о готовности принимать туристов

И выполнять рекомендации Роспотребнадзора
Анна КИРИЕНКО
Поделиться:
Почти 600 объектов готовы работать по рекомендациям РоспотребнадзораПочти 600 объектов готовы работать по рекомендациям РоспотребнадзораФото: Михаил ПАТЛИС
Изменить размер текста:

Почти 600 объектов размещения Крыма заявили о готовности принимать туристов. Они берут на себя обязательства выполнять все актуальные рекомендации Роспотребнадзора по санэпидрежиму.

- На данный момент 596 средств размещения в Республике Крым взяли на себя обязательство и зарегистрировались соответствующим образом, они готовы работать, - сообщил министр курортов Крыма Вадим Волченко. - Число объектов, взявших на себя ответственность за здоровье наших гостей, ежедневно увеличивается.

Напомним, по прогнозам профильного министерства в июле Крым посетят 1,5 миллиона туристов. В сезоне-2019 работали 669 коллективных средств размещения.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Туризм: Отдых в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Выламывал дворники по ночам: Больше 10 авто в Ялте пострадали от рук хулигана
Россияне выбирают Крым для семейного отдыха
Глава Симферополя Елена Проценко прокомментировала свою отставку
На пляже в Евпатории нашли труп отдыхающей
По прямому маршруту Саратов-Симферополь запущены авиарейсы
Почти 600 отелей и пансионатов Крыма заявили о готовности принимать туристов
Погода в Крыму на 3 июля: дожди и тепло до +34
Дочери Айзы Анохиной поставили страшный диагноз – 4 стадия рака
Жителей Крыма с украинскими паспортами будут штрафовать за поездки на Украину
После дождей Красная пещера и водопад Су-Учхан снова ожили
В Крыму подвели итоги конкурса фотографий «Семейный альбом»
Из Крыма автобусом можно добраться до Белгорода и Тамани
Депутату из Евпатории и его помощнице грозит 7 лет тюрьмы за вымогательство
Жителя Крыма посадят на 5 лет за кражу 40 литров домашнего вина
Крымчан предупредили о возможном повышении уровня воды в реках
В Симферополе и Севастополе 3 июля частично отключат электричество
Керченского чиновника осудят за передачу непригодных квартир сиротам