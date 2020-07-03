Почти 600 отелей и пансионатов Крыма заявили о готовности принимать туристов

3 Июль 2020 2020-07-03T10:13:42+03:00

Почти 600 объектов готовы работать по рекомендациям Роспотребнадзора Фото: Михаил ПАТЛИС

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Почти 600 объектов размещения Крыма заявили о готовности принимать туристов. Они берут на себя обязательства выполнять все актуальные рекомендации Роспотребнадзора по санэпидрежиму.

- На данный момент 596 средств размещения в Республике Крым взяли на себя обязательство и зарегистрировались соответствующим образом, они готовы работать, - сообщил министр курортов Крыма Вадим Волченко. - Число объектов, взявших на себя ответственность за здоровье наших гостей, ежедневно увеличивается.

Напомним, по прогнозам профильного министерства в июле Крым посетят 1,5 миллиона туристов. В сезоне-2019 работали 669 коллективных средств размещения.

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ИСТОЧНИК KP.RU