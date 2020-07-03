По прямому маршруту Саратов-Симферополь запущены авиарейсы

3 Июль 2020 2020-07-03T10:48:02+03:00

По маршруту Саратов-Симферополь самолеты будут летать по понедельникам, четвергам и суббота. Фото: Анастасия ЖУКОВА

Самолеты будут летать вплоть до 24 октября

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Между столицами Крыма и Саратовской областью запустили авиасообщение. В этом году количество рейсов увеличили с двух до трех в неделю.

По маршруту Саратов-Симферополь самолеты будут летать по понедельникам, четвергам и суббота, сообщили в пресс-службе международного аэропорта крымской столицы.

В полете на комфортабельном Boeing 737 пассажиры проведут около 2 часов. Само сообщение продлится до 24 октября.

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ИСТОЧНИК KP.RU