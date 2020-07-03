На пляже в Евпатории нашли труп отдыхающей
Тело женщины спасатели заметили в трех метрах от берега
Трагедия разыгралась на пляже «Солярис» курортного города.Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА
Изменить размер текста:
В Евпатории утонула женщина. Трагедия разыгралась на пляже «Солярис», тело женщины без признаков жизни спасатели увидели в трех метрах от берега.
Как сообщили в пресс-службе МЧС по РК, женщину вытащили из воды и передали медикам. Сотрудники скорой помощи констатировали смерть.
В ведомстве отметили, что с начала 2020 года на полуострове произошло 15 ЧП на воде. Спасти удалось двоих, 13 погибло.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU