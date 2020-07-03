2020-07-03T11:29:26+03:00
Происшествия

На пляже в Евпатории нашли труп отдыхающей

Тело женщины спасатели заметили в трех метрах от берега
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Трагедия разыгралась на пляже «Солярис» курортного города.Трагедия разыгралась на пляже «Солярис» курортного города.Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА
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В Евпатории утонула женщина. Трагедия разыгралась на пляже «Солярис», тело женщины без признаков жизни спасатели увидели в трех метрах от берега.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по РК, женщину вытащили из воды и передали медикам. Сотрудники скорой помощи констатировали смерть.

В ведомстве отметили, что с начала 2020 года на полуострове произошло 15 ЧП на воде. Спасти удалось двоих, 13 погибло.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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