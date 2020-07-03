Глава Симферополя Елена Проценко прокомментировала свою отставку

3 Июль 2020 2020-07-03T11:44:43+03:00

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Глава администрации Симферополя Елена Проценко не писала заявление об увольнении с занимаемой должности.

В своем Facebook сити-менеджер уточнила, что покидать пост главы города ее никто не заставляет, и она по-прежнему находит поддержку в лице руководства Крыма.

- Сейчас мое самочувствие оставляет желать лучшего, но постепенно оно приходит в норму, совсем скоро я вернусь на рабочее место и продолжу трудиться на благо нашего любимого города, - написала Проценко.

Глава города подчеркнула, что не писала заявление об увольнении, и не намерена этого делать.

- В лице руководства Республики Крым я всегда находила и нахожу поддержку! Спасибо еще раз большое всем и до скорых встреч, - заключила чиновница.

Заметим, что накануне в сети стала активно распространяться информация о грядущей отставке Елены Проценко с поста главы Симферополя.

Напомним, что Проценко возглавила администрацию 25 октября 2019 года. Крымские депутаты выбрали градоначальника из двух кандидатур. Главным оппонентом Проценко на пост сити-менеджера Симферополя был Сергей Зырянов, занимавший тогда пост временно исполняющего обязанности министра связи Крыма, но в итоге лишившийся его.

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ИСТОЧНИК KP.RU