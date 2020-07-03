Россияне выбирают Крым для семейного отдыха

3 Июль 2020 2020-07-03T11:52:34+03:00

Каждый второй турист приедет в Крым с семьей Фото: Анна КИРИЕНКО

Каждый второй турист приедет летом на полуостров с семьей

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Россияне отдают предпочтение Крыму, как курорту для семейного отдыха. Каждый второй турист собирается провести отпуск на полуострове с семьей.

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru ко Дню семьи, любви и верности провел опрос о предпочтениях среди курортных регионов для отдыха с семьей в этом году.

- Большинство россиян (49,52%) отправятся отдыхать с семьей в Крым, - сообщили в сервисе. - а втором месте — Краснодарский край. 24,04% российских семей выбирают Черноморское и Азовское побережья Кубани.

Семейные туристы также отправляются отдыхать в этом году в Карелию (5,77%), на Алтай (5,29%), на Северный Кавказ (3,85%), в Калининградскую и Ленинградскую области (по 3,37%).

Меньше всего российские семьи для отдыха выбирают Башкирию (2,4%), Ставропольский край (1,92%) и Ростовскую область (0,48%).

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ИСТОЧНИК KP.RU