2020-07-03T12:27:53+03:00
Происшествия

Мужчина из Симферополя облил соседку кипящим супом за право пойти в туалет

Бытовая ссора может стоить симферопольцу нескольких лет тюрьмы
Анастасия ГОНЧАРОВА
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В полицию обратилась 38-летняя местная жительница с ожогами головы, шеи, плеча и лица.В полицию обратилась 38-летняя местная жительница с ожогами головы, шеи, плеча и лица.Фото: Виталий КАРНАУХ
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Симферополец в порыве гнева вылил на соседку по общежитию кипящий гороховый суп, сообщает Крымское информационное агентство.

В полицию обратилась 38-летняя местная жительница с ожогами головы, шеи, плеча и лица. Она рассказала, как сосед по общежитию вылил на нее содержимое кастрюли.

В ходе расследования задержали 43-летнего мужчину, который признался в содеянном. Причиной агрессии, по его словам, стала очередная банальная ссора за очередность в душ, туалет и пользования газовой плитой.

От соседки подозреваемый во время скандала получил пощечину. В ответ он схватился за кастрюлю с кипящим супом и опрокинул содержимое на оппонентку.

Против мужчины возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью, ему грозит 2 года лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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