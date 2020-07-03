Мужчина из Симферополя облил соседку кипящим супом за право пойти в туалет
Симферополец в порыве гнева вылил на соседку по общежитию кипящий гороховый суп, сообщает Крымское информационное агентство.
В полицию обратилась 38-летняя местная жительница с ожогами головы, шеи, плеча и лица. Она рассказала, как сосед по общежитию вылил на нее содержимое кастрюли.
В ходе расследования задержали 43-летнего мужчину, который признался в содеянном. Причиной агрессии, по его словам, стала очередная банальная ссора за очередность в душ, туалет и пользования газовой плитой.
От соседки подозреваемый во время скандала получил пощечину. В ответ он схватился за кастрюлю с кипящим супом и опрокинул содержимое на оппонентку.
Против мужчины возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью, ему грозит 2 года лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU