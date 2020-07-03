Аномальная жара ожидается в Крыму на этих выходных

3 Июль 2020 2020-07-03T13:48:15+03:00

В эти дни разводить костры, курить, бросать горящие спички и окурки в лесу строго запрещается. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

С 4 по 8 июля температура воздуха поднимется на 7 градусов и больше

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На полуострове с 4 по 8 июля ожидается аномальная жара, сообщили в пресс-службе МЧС по РК. Столбик термометра в эти дни поднимется на 7 градусов и более.

В ведомстве отметили, что в такую погоду лучше быть в тени, носить светлую одежду из хлопка и головные уборы, пить больше воды, не злоупотреблять алкоголем и чаще становиться под прохладный душ.

Крымчан также предупредили, что в столь жаркие дни разводить костры, курить, бросать горящие спички и окурки в лесных массивах строго запрещается.

Также нельзя оставлять в траве бутылки, осколки стекла и другой мусор, способный привести к пожару. Выжигать траву тоже не рекомендуется.

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ИСТОЧНИК KP.RU