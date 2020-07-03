2020-07-03T15:24:48+03:00
Общество

Крымские отели открылись для материковых туристов, но повысили цены

Все средства размещения обязаны соблюдать требования Роспотребнадзора [видео]
Надежда ДАЦЮК
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С 1 июля отели открыты для туристов из материковой части РФС 1 июля отели открыты для туристов из материковой части РФФото: Надежда ДАЦЮК
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Отели Крыма открыли двери для туристов из материковой части России. Конечно, они обязаны соблюдать требования Роспотребнадзора для того, чтобы не допустить распространение коронавируса.

Напомним, что с 15 июня отели были открыты только для местных туристов, а материковые отдыхающие могли разместиться только в частном секторе.

Отели Крыма открыли свои двери.Дождались! Отели и санатории Крыма начали принимать гостей со всей России. К санитарным требованиям там относятся серьезно. Кстати, номера некоторых гостиниц уже забронированы до конца лета.

Цены на размещение в отелях резко выросли. Если до 1 июля можно было заплатить за три ночи в четырехзвездочном отеле чуть больше 10 тысяч, то теперь придется отдать за одну ночевку больше 12-ти.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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