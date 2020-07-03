Крымские отели открылись для материковых туристов, но повысили цены
Отели Крыма открыли двери для туристов из материковой части России. Конечно, они обязаны соблюдать требования Роспотребнадзора для того, чтобы не допустить распространение коронавируса.
Напомним, что с 15 июня отели были открыты только для местных туристов, а материковые отдыхающие могли разместиться только в частном секторе.
Отели Крыма открыли свои двери.Дождались! Отели и санатории Крыма начали принимать гостей со всей России. К санитарным требованиям там относятся серьезно. Кстати, номера некоторых гостиниц уже забронированы до конца лета.
Цены на размещение в отелях резко выросли. Если до 1 июля можно было заплатить за три ночи в четырехзвездочном отеле чуть больше 10 тысяч, то теперь придется отдать за одну ночевку больше 12-ти.
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ИСТОЧНИК KP.RU