На Константиновской батарее в Севастополе новобранцы ЦСКА дали военную клятву
В Севастополе 28 июня дали военную присягу новобранцы спортивной роты ЦСКА под командованием майора Петра Недомеркова, пишет Крымская газета.
В мероприятии, развернувшимся в музее «Константиновская батарея», участвовали 29 спортсменов-новобранцев, заместитель минобороны РФ генерал армии Николай Панков, командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов и врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев.
Среди дававших клятву был чемпион мира 2019 года Максим Буров и призеры чемпионатов России Сослан Хинчагов, Саид Гамидов и другие.
Также во время торжественной церемонии ведомственные награды вручили сотрудникам севастопольского филиала ЦСКА, а 20 воспитанников спортшколы ЦСКА получили значки соответствия спортивным разрядам.
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ИСТОЧНИК KP.RU