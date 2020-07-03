На Константиновской батарее в Севастополе новобранцы ЦСКА дали военную клятву

3 Июль 2020 2020-07-03T16:07:24+03:00

Среди дававших клятву был чемпион мира 2019 года Максим Буров. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В Севастополе 28 июня дали военную присягу новобранцы спортивной роты ЦСКА под командованием майора Петра Недомеркова, пишет Крымская газета.

В мероприятии, развернувшимся в музее «Константиновская батарея», участвовали 29 спортсменов-новобранцев, заместитель минобороны РФ генерал армии Николай Панков, командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов и врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев.

Среди дававших клятву был чемпион мира 2019 года Максим Буров и призеры чемпионатов России Сослан Хинчагов, Саид Гамидов и другие.

Также во время торжественной церемонии ведомственные награды вручили сотрудникам севастопольского филиала ЦСКА, а 20 воспитанников спортшколы ЦСКА получили значки соответствия спортивным разрядам.

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ИСТОЧНИК KP.RU