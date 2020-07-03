Севастополь будет неуклонно развиваться

3 Июль 2020 2020-07-03T17:37:36+03:00

Из бизнесменов и инвесторов выиграет тот, кто будет играть вдолгую

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Несколько дней назад от Керчи до Белогорска открыли движение по четырем полосам федеральной трассы «Таврида». До конца сентября будет открыто четырехполосное движение от Керчи до Севастополя. Что это означает для города-героя, мы узнали у эксперта в области дорожного хозяйства - Валерия Васякина.

– Валерий Павлович, не за горами открытие трассы «Таврида», как вы считаете – это принесёт дополнительные плюсы Севастополю?

– Разумеется. Во-первых, даже если рассуждать просто об удобстве передвижения на автомобиле – это уже огромный скачок вперёд. Согласитесь, что любая поездка в Симферополь, занимала не меньше дух часов времени. И это для многих настоящая пытка. Во-вторых, автобаны уровня «Тавриды» имеют устойчивый мультипликативный эффект.

Сама трасса обрастает множеством видов бизнеса, от заправок и ремонтных мастерских до кафе и гостиниц. Помимо этого, такая дорога увеличивает скорость взаимодействия между предприятиями, товарно-денежный оборот и внутри Крыма, и между Крымом и другими российскими регионами.

– Для развития туризма в Крыму, это тоже будет большим подспорьем.

– Именно. Уверен, что больше половины жителей Севастополя до сих пор не видели Керченский мост. С открытием участка трассы до Керчи, это станет вполне возможно, без сверхусилий. Плюс, последние данные показывают, что автомобильный поток по мосту уже достиг пиковых значений прошлого сезона. Это около 10 тыс. машин за сутки в обе стороны. Из них около 2, 5 тыс. грузовых.

И надо полагать, что в связи с тем, что внешние границы России пока закрыты, этот поток будет всё время расти. Карантин закончился, пора навёрстывать упущенное.

– Многие коммерсанты в Севастополе ропщут на то, что малый и средний бизнес на последнем издыхании. С рынка ушли и продолжают уходить мелкие предприниматели. Судя по всему, мы вряд ли скоро вернёмся к показателям докризисного уровня.

– Естественно, эпидемия ковида прокатившаяся по России, да и по всему миру, нанесла серьёзный урон экономике. Целые отрасли превратились в выжженную пустыню. И Севастополь здесь не исключение. Но поверьте, мы с вами находимся не в самом худшем положении. У нас девять месяцев в году тепло и почти всегда солнечно. А море и уникальная природа Крыма являются нашей страховкой от любых кризисов. Кроме того, поток федеральных денег на полуостров не уменьшается, и абсолютно точно понятно, что Севастополь будет неуклонно развиваться.

Поэтому среди коммерсантов и инвесторов выиграют те, кто готовы играть вдолгую.

– Не все к этому готовы.

– Согласен, не все. У кого-то из предпринимателей нет достаточных накоплений, некоторые не верят, что в условиях санкций, наложенных нашими «западными партнёрами» на жителей Крыма, можно строить долгосрочные планы.

Но любые санкции когда-то заканчиваются. Мир так быстро меняется, что есть надежда на их скорую отмену. Туризм, сельское хозяйство, медицина, рыболовство, сфера услуг, IT-технологии, судостроение, строительство – по-прежнему нуждаются в серьёзных инвестициях и профессионалах, и здесь у Севастополя огромный потенциал для роста.

– Начали мы с дорог, а закончили медициной.

– У нас есть перед глазами хорошие примеры наиболее развитых стран, таких как США и Германия, где в наиболее тяжёлые для государства и экономики времена строили автобаны.

Будут хорошие дороги в России, исчезнет множество проблем, в том числе и извечная русская проблема – дураки.

– Спасибо за беседу.

– Спасибо вам.

Справка КП

Валерий Васякин родился 29.11.1964. В 1990 году окончил Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени институт водного транспорта по специальности «Механизация портовых перегрузочных работ» и получил квалификацию инженер-механик. С тех пор практически непрерывно работал в дорожном хозяйстве. С 2010 по 2019 гг. занимал руководящие должности в дорожной отрасли. С 2017 по 2018 гг. был советником в Государственном комитете дорожного хозяйства Республики Крым, а затем занимал должность директора в ГБУ «Севастопольский автодор». Увлекается историей и краеведением.

ИСТОЧНИК KP.RU