Крымчане смогут застраховать свою жилплощадь за 100 рублей
В сентябре в едином платежном документе появится новая услуга – страхование недвижимости. Программа позволит крымчанам застраховать свою жилплощадь от различных ЧП, сообщили на пресс-конференции представители компании «Страховой брокер «Оптимум».
Услуга оплачивается ежемесячно суммой в 100 рублей. Плату за страхование можно будет внести уже в сентябре.
От этого «удовольствия» участник программы сможет отказаться в любой момент и без расторжения договора.
- Договор оферты разместят на сайте ЕИРЦ в личном кабинете. Оплатой клиент подтверждает свое согласие на указанных условиях договор страхования, так что подписывать ничего не требуется, - объяснил брокер.
Ветхих домов, строений, предназначенных под снос, жилплощади с печным отоплением и частной недвижимости для коммерческих целей страховая программа не коснется.
Пока планируется, что страхованием будет заниматься только одна компания, но в дальнейшем возможен рост числа страховщиков.
- Любая компания может принять участие, подав заявку, - заявил советник гендиректора фирмы Никита Савченко.
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ИСТОЧНИК KP.RU