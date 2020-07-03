Крымчане смогут застраховать свою жилплощадь за 100 рублей

3 Июль 2020 2020-07-03T18:18:29+03:00

Услуга оплачивается ежемесячно суммой в 100 рублей. Плату за страхование можно будет внести уже в сентябре. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Ежемесячная услуга страхования в единой платежной квитанции появится с сентября 2020 года

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В сентябре в едином платежном документе появится новая услуга – страхование недвижимости. Программа позволит крымчанам застраховать свою жилплощадь от различных ЧП, сообщили на пресс-конференции представители компании «Страховой брокер «Оптимум».

Услуга оплачивается ежемесячно суммой в 100 рублей. Плату за страхование можно будет внести уже в сентябре.

От этого «удовольствия» участник программы сможет отказаться в любой момент и без расторжения договора.

- Договор оферты разместят на сайте ЕИРЦ в личном кабинете. Оплатой клиент подтверждает свое согласие на указанных условиях договор страхования, так что подписывать ничего не требуется, - объяснил брокер.

Ветхих домов, строений, предназначенных под снос, жилплощади с печным отоплением и частной недвижимости для коммерческих целей страховая программа не коснется.

Пока планируется, что страхованием будет заниматься только одна компания, но в дальнейшем возможен рост числа страховщиков.

- Любая компания может принять участие, подав заявку, - заявил советник гендиректора фирмы Никита Савченко.

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ИСТОЧНИК KP.RU