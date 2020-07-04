2020-07-03T19:17:22+03:00
Происшествия

«Как я и обещал»: Пасечник из Крыма покончил с собой из-за любимых пчел

Тело мужчины нашел его родной брат в пасечном прицепе [эксклюзив kp]
Никита ПОЛЬКО
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Тело пасечника нашел его брат.Тело пасечника нашел его брат.Фото: Михаил ПАТЛИС
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Раздольненский район Крыма богат на цветущие травы, а потому пасеки, особенно кочевые, здесь не редкость. Пчелы помогают местным жителям неплохо зарабатывать с продажи меда, а пасеки становятся для некоторых главным делом всей жизни.

Одним из таких пасечников был и *Дмитрий, житель села Ботаническое. Мужчина не один год занимался разведением пчел и сбором меда. Но в один день любимое дело стало причиной, по которой мужчина решил наложить на себя руки.

Ранним субботним утром в пасечную будку Юрия пришел его брат. Он собирался проведать родственника, который следил за своим крылатым хозяйством. Когда же мужчина подошел к пасеке, то увидел в вагончике труп.

Как стало известно КП-Крым из собственных источников, 52-летний Дмитрий покончил жизнь самоубийством. Когда на место прибыли оперативники, то они обнаружили предсмертную записку, в которой пчеловод сообщал о причинах своего жуткого поступка.

На клочке еле уцелевшей бумаги полицейские прочли горькие предсмертные слова Дмитрия. Он писал, что теперь находится в аду и ждет там своих соседей, доставлявших ему неприятности.

- Вот теперь все. Соседи простите, что вас мои пчелы жалели…, - среди прочего говорилось в записке.

В последних словах мужчина обращался и к своим родственникам:

- Вот, батя, как я и обещал. Ты все понял. Как ты говорил, я алкаш и скотина неблагодарная, но ты не прав. Мама прости! *Людмила прости! Брат я тебя недостоин!

Неужели поводом для самоубийства взрослого мужчины могли стать одни лишь жалобы соседей на укусы пчел? В этом теперь разберется следствие в рамках проверки.

*Имена изменены

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ИСТОЧНИК KP.RU

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