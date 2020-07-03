Сотни редких и уникальных артефактов найдены на территории Херсонеса

3 Июль 2020 2020-07-03T19:47:28+03:00

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В Севастополе на территории бывших воинских частей, отданных под историко-археологический парк «Херсонес Таврический», возобновились раскопки. Первые результаты принесли уникальные находки -золотой семисс и редкие моливдовулы.

Как пишет ForPost, исследование на бывших военных землях возобновлены со 2 июля. В состав экспедиции вошли сотрудники ФГБУН «Институт археологии РАН» (Москва), ФГУК «Государственный Эрмитаж» (Санкт-Петербург), ФГУК «Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический» (Севастополь), а также представители самого фонда «Моя история» и ФГБУ «Севнаследие».

- Изыскания длились очень недолго, но уже принесли богатые результаты: на территории воинских частей были обнаружены сотни редких и даже уникальных артефактов, – сообщили в пресс-службе проекта «Моя история», который финансирует работы. - Среди них - золотой семисс (золотая монета) византийского императора Артавазда, который правил всего год, но успел отказаться от иконоборчества и восстановить в правах христианство.

Также среди находок - византийские бронзовые монеты разных лет, множество медных литых херсонесских монет, бронзовые перстни, светильники, клейменые амфоры херсонесского, родосского и синопского производства, редкие моливдовулы (двусторонние подвесные печати из свинца) и другие древние артефакты.

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ИСТОЧНИК KP.RU