2020-07-04T09:51:17+03:00
Общество

Почти три тысячи выпускников Симферополя будут сдавать ЕГЭ в этом году

На 6-7 июля назначили экзамен по русскому языку
Анастасия ГОНЧАРОВА
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ЕГЭ будут сдавать 2197 симферопольских выпускников этого года и 412 прошлых лет.ЕГЭ будут сдавать 2197 симферопольских выпускников этого года и 412 прошлых лет.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Весь июль более 2,5 тысячи симферопольских выпускников будут сдавать Единый госэкзамен. Уже прошли ЕГЭ по литературе, географии и информатике, сообщили в пресс-службе администрации столицы.

ЕГЭ будут сдавать 2197 симферопольских выпускников этого года и 412 прошлых лет. На 6-7 июля поставили экзамен по самому важному предмету – русскому языку. Период ЕГЭ продлится вплоть до 25 июля.

К проведению экзаменов в городе подготовили 10 пунктов. Участников, сотрудников и наблюдателей обеспечили индивидуальными средствами защиты, аудитории, где сдают ЕГЭ, дезинфицируют, а на входе в обязательном порядке проверяют температуру. За порядком следят, так что у сдающих списать шансов нет.

Напомним, в 2020 году сроки сдачи Единого госэкзамена перенесли из-за коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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