Житель Симферополя может сесть в тюрьму за пьяные угрозы по телефону

4 Июль 2020 2020-07-04T09:57:33+03:00

Против симферопольца завели уголовное дело за ложный звонок. Ему грозит штраф или лишение свободы на три года. Фото: Виталий КАРНАУХ

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В службу спасения поздним вечером позвонил неизвестный и рассказал о том, что существует угроза взрыва одного из зданий водоснабжения крымской столицы.

Личность звонившего сотрудники угрозыска установили. Им оказался 59-летний местный житель, и звонил он на пьяную голову.

Район названного места сотрудники экстренной службы обследовали и по итогу никаких подозрительных предметов не нашли.

Против симферопольца завели уголовное дело за ложный вызов. Ему грозит штраф или лишение свободы на три года, сообщили в МВД по РК.

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ИСТОЧНИК KP.RU