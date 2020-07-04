Житель Симферополя может сесть в тюрьму за пьяные угрозы по телефону
В службу спасения поздним вечером позвонил неизвестный и рассказал о том, что существует угроза взрыва одного из зданий водоснабжения крымской столицы.
Личность звонившего сотрудники угрозыска установили. Им оказался 59-летний местный житель, и звонил он на пьяную голову.
Район названного места сотрудники экстренной службы обследовали и по итогу никаких подозрительных предметов не нашли.
Против симферопольца завели уголовное дело за ложный вызов. Ему грозит штраф или лишение свободы на три года, сообщили в МВД по РК.
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ИСТОЧНИК KP.RU