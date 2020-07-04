2020-07-04T09:57:33+03:00
Происшествия

Житель Симферополя может сесть в тюрьму за пьяные угрозы по телефону

Местный житель посчитал, что здание водоснабжения заминировано
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Против симферопольца завели уголовное дело за ложный звонок. Ему грозит штраф или лишение свободы на три года.Против симферопольца завели уголовное дело за ложный звонок. Ему грозит штраф или лишение свободы на три года.Фото: Виталий КАРНАУХ
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В службу спасения поздним вечером позвонил неизвестный и рассказал о том, что существует угроза взрыва одного из зданий водоснабжения крымской столицы.

Личность звонившего сотрудники угрозыска установили. Им оказался 59-летний местный житель, и звонил он на пьяную голову.

Район названного места сотрудники экстренной службы обследовали и по итогу никаких подозрительных предметов не нашли.

Против симферопольца завели уголовное дело за ложный вызов. Ему грозит штраф или лишение свободы на три года, сообщили в МВД по РК.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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