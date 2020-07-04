Погода в Крыму на 4 июля: сухо и тепло до + 35
4 июля на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 33-35°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: малооблачно. Ветер днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 30-32°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха 28-30°.
В Керчи небольшая облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 11 м/с. Температура воздуха днем 33-35°.
Температура морской воды в Феодосии 24°, Алуште 23°, Ялте 24°, в Севастополе 25-26°, Евпатории 26° и Черноморском 21°.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU