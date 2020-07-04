Погода в Крыму на 4 июля: сухо и тепло до + 35

4 Июль 2020 2020-07-04T05:34:00+03:00

Черное море прогрелось до +26. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На полуострове в силе штормовое предупреждение

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4 июля на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 33-35°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: малооблачно. Ветер днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 30-32°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха 28-30°.

В Керчи небольшая облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 11 м/с. Температура воздуха днем 33-35°.

Температура морской воды в Феодосии 24°, Алуште 23°, Ялте 24°, в Севастополе 25-26°, Евпатории 26° и Черноморском 21°.

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ИСТОЧНИК KP.RU