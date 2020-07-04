Курортным городам Крыма придется избавиться от нелегальных судов

4 Июль 2020 2020-07-04T12:11:32+03:00

Все маломерные суда должны будут находиться на круглогодичной стоянке. Фото: официальный сайт Министерства курортов и туризма РК.

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Правила работы водного транспорта в крымских курортных городах меняются, сообщили в пресс-службе Министерства курортов и туризма РК. Так, все маломерные суды должны будут находиться на круглогодичной стоянке, а от нелегального водного транспорта придется избавиться.

Удобные и безопасные места проката судов муниципалитеты будут определять сами, все идеи потом отправят в Минкурорт. На эти места проведут конкурсы.

- Нелегальный водный транспорт угрожает безопасности людей, купающихся в море. Владельца техники иногда найти невозможно. Поэтому теперь на территории каждого курортного города должно размещаться определенное количество пунктов проката. Но располагаться они должны не ближе 200 метров друг от друга, - цитирует пресс-служба ведомства министра курортов и туризма РК Вадима Волченко.

Он также добавил, что в приоритете именно круглогодичные стоянки.

- Транспорт, располагающийся на пляже, должны приписать к круглогодичной базе стоянки. Только так можно контролировать легальность работы. Единицы, которые будут работать нелегально, – отправляем на штрафстоянки. Дальше только конфискация и большие штрафы, - подчеркнул Волченко.

Все это делается для безопасности на пляжах

В Крыму планируют открыть уже 450 пляжей. Отдыхающим напомнили о правилах посещения пляжей, о соблюдении всех мер безопасности, включая соцдистанцию 1-1,5 метра.

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ИСТОЧНИК KP.RU