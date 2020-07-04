Жара толкает симферопольцев в фонтаны
Несмотря на запрещающие таблички, симферопольцы от жары спасаются в фонтанах. Так, площадь у памятника Екатерине Великой невольно стала детским аквапарком, да и бассейны в сквере Тренева стороной не обошли. Но так ли безобидны купания в фонтанах?
В пресс-службе администрации крымской столицы уточняют, что знаки устанавливали не просто так. Дело в том, что вода в городских фонтанах циркулирует по замкнутому кругу. Специального фильтра, который мог бы задерживать частицы мусора, в системе нет. Поэтому, чтобы вода не цвела и не застаивалась, в нее могут добавлять химикаты.
Если бассейны мелеют, заливают свежую воду. В таком случае исключать возможность развития вредных микроорганизмов нельзя, тем более в такую жаркую погоду.
В ближайшее время у городских фонтанов появятся цветная подсветка и музыкальное сопровождение. И если массовые купания продолжатся, декорации долго радовать глаз не смогут.
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ИСТОЧНИК KP.RU