Жара толкает симферопольцев в фонтаны

4 Июль 2020 2020-07-04T12:59:41+03:00

Вода в фонтане циркулирует по замкнутой системе без фильтров, поэтому для сохранения прозрачности могут добавлять химикаты. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

Но эти водные процедуры не настолько безобидны, как кажется на первый взгляд

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Несмотря на запрещающие таблички, симферопольцы от жары спасаются в фонтанах. Так, площадь у памятника Екатерине Великой невольно стала детским аквапарком, да и бассейны в сквере Тренева стороной не обошли. Но так ли безобидны купания в фонтанах?

В пресс-службе администрации крымской столицы уточняют, что знаки устанавливали не просто так. Дело в том, что вода в городских фонтанах циркулирует по замкнутому кругу. Специального фильтра, который мог бы задерживать частицы мусора, в системе нет. Поэтому, чтобы вода не цвела и не застаивалась, в нее могут добавлять химикаты.

Если бассейны мелеют, заливают свежую воду. В таком случае исключать возможность развития вредных микроорганизмов нельзя, тем более в такую жаркую погоду.

В ближайшее время у городских фонтанов появятся цветная подсветка и музыкальное сопровождение. И если массовые купания продолжатся, декорации долго радовать глаз не смогут.

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ИСТОЧНИК KP.RU