До конца 2020 года в Крыму отремонтируют более 200 километров дорог

4 Июль 2020 2020-07-04T14:09:17+03:00

В Симферополе отремонтируют 56 объектов улично-дорожной сети, во всем Крыму – 14. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

А до конца 2021 планируется переделать более 1 тысячи километров дорог

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В этом году более 200 километров крымских дорог ждет ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Крыма.

В Симферополе отремонтируют 56 объектов улично-дорожной сети, во всем Крыму – 14. С подрядными организациями уже заключили большую часть контрактов. На объектах будут работать дорожники от компании «ВАД», «ЦДС» и «Крымавтодор».

За этот год планируют отремонтировать 203,2 километра дорог, до конца 2021 – почти 1,2 тысячи километров. На эти цели власти Крыма получили 2,9 миллиарда рублей, еще 17 миллиардов выделили из президентского фонда.

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ИСТОЧНИК KP.RU