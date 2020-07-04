При повторном въезде на парковку аэропорта 15 бесплатных минут не предоставят

4 Июль 2020 2020-07-04T14:47:23+03:00

Полную оплату услуг начислят сразу после въезда на территорию аэропорта. Фото: официальный сайт международного аэропорта Симферополя.

Водитель должен будет заплатить за стоянку по тарифу

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Повторное посещение на час парковки международного аэропорта «Симферополь» с 1 июля оплачивается полностью, сообщили в пресс-службе крымской воздушной гавани. Еще раз 15 бесплатных минут не дадут.

Полную оплату услуг начислят сразу после въезда на территорию аэропорта. Цена за первые три часа стоянки составит 200 рублей в час. После тариф меняется на суточный, и водитель уже будет платить 600 рублей. Стоимость стоянки на следующие сутки – 500 рублей.

За нарушение правил парковки светит штраф в размере 500 рублей за каждые полчаса стоянки в неположенном месте.

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ИСТОЧНИК KP.RU