2020-07-04T17:26:07+03:00
Общество

Жителям села Углового Бахчисарайского района облагородили набережную

Для отдыхающих создали уютный сквер и установили скамейки
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Для отдыхающих на набережной сделали пешеходную зону и сквер. Фото: официальный портал правительства РК.Для отдыхающих на набережной сделали пешеходную зону и сквер. Фото: официальный портал правительства РК.
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В селе Угловом Бахчисарайского района 3 июля торжественно открыли благоустроенную набережную, сообщили в пресс-службе крымского правительства.

Для отдыхающих на набережной сделали пешеходную зону и сквер, дорожки которого вымостили тротуарной плиткой. Вокруг все озеленили, облагородили клумбы и установили скамейки. На все благоустройство ушло 28 миллионов рублей.

Еще одним важным нововведением на набережной стал спуск для людей с ограниченными возможностями.

- Считаю, что все города и села должны брать пример с подобного воплощения пожеланий жителей и гостей. Данный проект станет главной достопримечательностью и любимым центром отдыха, - цитирует пресс-служба крымского правительства вице-премьера Ирину Кивико.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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