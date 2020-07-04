Стоимость жилья в Крыму повысится на 15-30%

4 Июль 2020 2020-07-04T17:57:22+03:00

Специалисты отметили, что спрос на внутренний туризм по сравнению с июнем 2019 года полностью восстановился. Фото: Анастасия ЖУКОВА

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В Крыму из-за требований Роспотребнадзора частный сектор дорожает, сообщили в пресс-службе сервиса аренды жилья Tvil.ru.

Стоимость жилья повысится в среднем на 15-30%. Это связано с тем, что заселяющимся путешественникам необходимо соблюдать соцдистанцию. Поэтому сейчас чаще всего бронируют частный сектор, например, апартаменты и коттеджи.

Специалисты отметили, что спрос на внутренний туризм по сравнению с июнем 2019 года полностью восстановился. На июль прогнозируют его увеличение на 30-50%. Вместе со спросом будет расти и цена на жилье.

Сейчас семья из 3-4 человек за 10 ночей в Севастополе заплатит около 20 тысяч рублей без учета дороги и питания. В Евпатории за те же условия – 25 тысяч рублей. 8 ночей в Ялте обойдутся в 30 тысяч рублей, в Судаке – 21 тысячу.

Напомним, подорожание коснулось не только частного сектора. Из-за наплыва туристов из разных регионов страны повышают цены практически на 100% и отельеры. А забронировать номер в большинстве гостиниц 4-5 звезд уже невозможно.

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ИСТОЧНИК KP.RU