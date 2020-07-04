Неизвестные запустили продажу путевок в закрытый крымский санаторий «Жемчужина»

4 Июль 2020 2020-07-04T19:11:10+03:00

Санаторий уже как два года находится на реконструкции и не принимает посетителей. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Санаторий уже 2 года находится на реконструкции

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Неизвестные мошенники продают путевки в санаторий, который уже два года не работает, сообщает Крымское информационное агентство.

У санатория «Жемчужина» в интернете появился фейковый сайт с информацией о том, что с 1 июля двери для туристов открыты. На звонок по указанному номеру отвечает менеджер. Она же и сообщила, что заявок поступает много.

Забронировать номер можно через сайт. И не исключено, что уже кто-то мог стать жертвой мошенников.

Санаторий уже как два года находится на реконструкции и не принимает посетителей. Гостям полуострова стоит быть внимательными и проверять информацию о санаториях и гостиницах, чтобы никакие мошенники не посмели омрачить отдых.

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ИСТОЧНИК KP.RU