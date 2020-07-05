Для жителей ДНР и ЛНР отменили обсервацию
Жителей Донецкой и Луганской народной республики минует обсервация. Соответствующие поправки в указ о введении режима повышенной готовности внес глава Крыма Сергей Аксенов.
В документе прописано, что прибывшие из зарубежья люди, зарегистрированные в Крыму или имеющие в собственности жилье, должны пройти обсервацию.
- За исключением граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территориях Донецкой народной республики и Луганской народной республики при наличии паспорта гражданина РФ, - разъясняет указ, опубликованный на официальном портале крымского правительства.
В таком случае ДНР и ЛНР не считаются зарубежными странами, и поэтому жители республик с российским паспортом смогут спокойно посетить Крым, минуя обсервацию.
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ИСТОЧНИК KP.RU