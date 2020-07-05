2020-07-05T11:58:20+03:00
Происшествия

Недалеко от Ялты мотоциклист погиб в лобовом столкновении

Водитель Honda CBR600 из-за превышения скорости вылетел навстречу машине KIA
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Пассажир легковушки выжил, водитель мотоцикла скончался на месте. Фото: официальный сайт МВД по РК.Пассажир легковушки выжил, водитель мотоцикла скончался на месте. Фото: официальный сайт МВД по РК.
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Под Ялтой ночью 3 июля погиб мотоциклист, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

Мотоцикл марки Honda CBR600 без госномера ехал со стороны Ялты в район Алушты. В какой-то момент водитель превысил скорость, но не смог справиться с управлением. Из-за этого он выскочил навстречу легковому автомобилю марки KIA.

Пассажир легковушки выжил, его с травмами отправили в ближайшее медучреждение. Водитель мотоцикла скончался на месте.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, по результатам которой примут процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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