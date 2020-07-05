Зловоние в Саках – результат «цветения» воды на мелководье

5 Июль 2020 2020-07-05T15:03:21+03:00

Никакой аварии, по словам главы администрации Сак Александра Овдиенко, на химзаводе не было. Фото: Александр Овдиенко / Facebook.

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Появление неприятного запаха на улицах Сак объяснил в своем Facebook глава администрации курортного города Александр Овдиенко.

- Поступило очень много обращений ко мне по поводу запаха на улицах города. Объясняю, никакой аварии на химзаводе нет! Завод не работает 30 лет. Хлор не взрывался, аммиак не разливался, дустом не посыпали, мышьяком никого не травили, - успокоил жителей и гостей города Овдиенко.

Зловоние началось из-за «цветения» морской и озерной воды на мелководье. Резкий температурный скачок активизировал биологические процессы, которые и привели к образованию и распространению неприятного амбре.

- Сейчас температура начнет снижаться, и запах уйдет, - отметил глава администрации курортного города.

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ИСТОЧНИК KP.RU