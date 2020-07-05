В Симферополе принятым поправкам в Конституцию РФ посвятили флешмоб

5 Июль 2020 2020-07-05T15:17:06+03:00

На флешмобе были «Волонтеры Конституции». Они раздавали флажки России и ленточки-триколоры. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Симферополе на праздник «Крым «ЗА» устроили танцевальный флешмоб, сообщает Крымское информационное агентство.

Акцию провели у памятника Екатерине Великой. Участники евпаторийской студии «Смайл» под песню «Моя Россия» исполнили танец «Крым выбрал будущее». Так молодежь решила поздравить крымчан с принятием поправок в Конституцию РФ.

Идею проведения праздничного мероприятия поддержали Госкомитет молодежной политики Крыма и Министерство внутренней политики, информации и связи РК. Среди участников были и «Волонтеры Конституции». Они раздавали флаги России и ленточки-триколоры.

Там же сделали фотозону «Конституция РФ». Теперь с Основным законом страны можно сделать фото на память.

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ИСТОЧНИК KP.RU