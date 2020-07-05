В Крыму расширили список льготной категории граждан

5 Июль 2020 2020-07-05T17:45:08+03:00

Крымчане этой категории получили льготный проезд в автобусах и троллейбусах городского, пригородного и междугороднего сообщения в Крыму, городских трамваях и электричках. Фото: Михаил ПАТЛИС

Удостоверение льготники могут получить через 15 дней после подачи заявления

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В Крыму увеличили количество граждан, имеющих право на льготный проезд. Соответствующий Закон приняли на заседании сессии Госсовета РК в двух чтениях.

- Законодательным актом предусматривается предоставление дополнительной социальной поддержки лицам, нуждающимся в проведении заместительной почечной терапии в медицинских организациях государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения, расположенных на территории Республики Крым, - пояснили в пресс-службе Министерства труда и соцзащиты РК.

Крымчане этой категории получили льготный проезд в автобусах и троллейбусах городского, пригородного и междугороднего сообщения в Крыму, городских трамваях и электричках.

- Для определения права на льготный проезд необходимо обращаться в органы труда и социальной защиты населения по месту жительства с заявлением, копией документа, удостоверяющего личность, фотографией установленного размера и заключением медицинской организации государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения о прохождении заместительной почечной терапии, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Удостоверение можно получить в органе труда и соцзащиты через 15 дней после подачи заявления.

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ИСТОЧНИК KP.RU